Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye, konuk ettiği İzlanda'ya 3-0 yenildi ve Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan ağırladığı Finlandiya ile 1-1 berabere kalırken, Ukrayna deplasmanda Kosova'yı 2-0 mağlup etti.
G Grubu maçında İspanya sahasında Arnavutluk'u 3-0 yenerek 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. İtalya ise ağırladığı Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu:
Gürcistan-Galler: 0-1
İrlanda Cumhuriyeti-Moldova: 2-0
Avusturya-Sırbistan: 3-2
G Grubu:
İtalya-Makedonya: 1-1
İspanya-Arnavutluk: 3-0
Liechtenstein-İsrail: 0-1
I Grubu:
Kosova-Ukrayna: 0-2
Hırvatistan-Finlandiya: 1-1
Türkiye-İzlanda: 0-3