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Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.

Hürriyet Haber
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye, konuk ettiği İzlanda'ya 3-0 yenildi ve Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan ağırladığı Finlandiya ile 1-1 berabere kalırken, Ukrayna deplasmanda Kosova'yı 2-0 mağlup etti.
G Grubu maçında İspanya sahasında Arnavutluk'u 3-0 yenerek 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. İtalya ise ağırladığı Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Gürcistan-Galler: 0-1

İrlanda Cumhuriyeti-Moldova: 2-0
Avusturya-Sırbistan: 3-2

G Grubu:

İtalya-Makedonya: 1-1
İspanya-Arnavutluk: 3-0

Liechtenstein-İsrail: 0-1

I Grubu:

Kosova-Ukrayna: 0-2
Hırvatistan-Finlandiya: 1-1
Türkiye-İzlanda: 0-3

İtalya2018 Dünya KupasıGürcistanUkraynaGaller
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