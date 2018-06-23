Dünya Kupası'nda Belçika fırtınası!
Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile Tunus karşı karşıya geldi. Belçika sahadan 5-2 üstünlükle ayrıldı. Ve şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki en gollü geçen maç oldu.
Belçika maça adeta golle başladı. Eden Hazard penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 6. dakikada 1-0 öne geçirdi. Belçika'nın ikinci golü ise on dakika sonra Romelu Lukaku'dan geldi. Bu golden iki dakika sonra Tunus Dylan Bronn'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. İlk yarının son dakikalarında Lukaku kendisnin 2 takımının 3. golünü atarak skoru 3-1 yaptı.
Belçika ikinci yarıya da hızlı başladı. Eden Hazard 51. dakikada attığı golle durumu 4-1'e getirdi. Dakikalar 90'nı gösterdiğinde Batshuayi takımı adına 5. golü attı. Maçın bitimine dakikalar kala Tunuslu futbolcu attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi ve müsabaka Belçika'nın 5-2 üstnülüğü ile sona erdi. Belçika grubunda liderliğini sürdürdü.
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STAT: Spartak
HAKEMLER: Jair Marrufo, Corey Rockwell, Juan Zumba
BELÇİKA: Courtois- Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Boyata, Witsel, Kevin de Bruyne, Hazard (Dk. 68 Batshuayi) , Carrasco, Lukaku (Dk. 59 Fellaini), Mertens (Dk. 86 Tielemans) TUNUS: Mustapha- Ben Youssef (Dk. 41 Benalouane), Bronn (Dk. 24 Nagguez), Maaloul, Meriah, Khaoui, Khazri, Sassi (Dk. 59 Sliti), Skhiri, Ben Youssef, Badri
GOLLER: Dk. 6, Dk 51 Hazard (P), Dk. 16, 45+3 Lukaku, Dk. 90 Batshuayi (Belçika), Dk. 18 Bronn, 90+3 Khazri (Tunus)
SARI KARTLAR: Sassi (Tunus)
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