Dünya devinde şok! Yumruklaştılar...
5-0'lık Borussia Dortmund galibiyeti sonrası her şeyin iyi gittiği düşünülen Bayern Münih takımında istenmeyen bir olay yaşandı.
Takımın yıldızlarından Kingsley Koman ve Robert Lewandowski'nin idmanda yumruklaşmaya varan bir kavgaya tutuştuğu iddia ediliyor. Bild Gazetesi'nin haberine göre aniden çıkan kavgayı Jerome Boateng ve Sule ayırdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool hezimeti sonrası teknik direktör Niko Kovac'ın da sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Bayern Münih, sezon sonunda ipi göğüsleyerek üst üste 7. şampiyonluğunu kazanmak amacında.
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