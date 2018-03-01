Drogba’nın paylaşımı olay oldu! Galatasaray...
Galatasaray'ın eski golcülerinden Didier Drogba, sarı-kırmızılı takımla attığı ilk golü sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray’ın dünya yıldızı eski golcüsü Drogba, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor’a karşı attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü “Çünkü oldu” yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin’i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.
Drogba’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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