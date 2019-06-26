Drogba'dan Melo'ya olay kutlama! Emre Belözoğlu...
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, bir dönem birlikte top oynadığı Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı.
Futbol kariyerini noktalayan Fildişili yıldız, bir dönem Galatasaray'da birlikte top kuşturduğu takım arkadaşı Melo'nun 36. yaşını sosyal medyadan kutladı.
Drogba'nın kutlama mesajında paylaştığı ve Emre Belözoğlu'nun yer aldığı fotoğraf çok dikkat çekti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan Melo-Emre gerilimiyle ilgili o anın görüntüsünü paylaşan Drogba, Brezilyalı oyuncunun yeni yaşını kutladı.
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