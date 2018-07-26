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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Douglas: "Taraftarımızı mutlu edeceğim"

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Douglas: "Taraftarımızı mutlu edeceğim"

Sivasspor’un, Barcelona’dan kiraladığı Douglas, Fanatik’e konuştu ve “Robinho ve Abidal sayesinde transfer süreci çok hızlı gelişti. Sivasspor’dan gelen teklifi tereddüt etmeden kabul ettim. Önümüzdeki sezon oynadığım oyunla taraftarı ve camiayı mutlu edeceğim” dedi.

Geçen sezon Avrupa Kupaları’nı kıl payı kaçıran Demir Grup Sivasspor, çıtayı yükseltti. Önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa bileti almayı hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapıyor.

Önceki gün Katalan devi Barcelona forması giyen Douglas ile anlaşan Yiğidolar, Brezilyalı yıldızla dün 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcu da Türkiye’ye ayak basar basmaz Fanatik'e konuştu...

 ‘ROBİNHO REFERANS OLDU’

Transferin çok hızlı geliştiğini belirten Douglas, “Buraya gelmemdeki referansım Robinho oldu. Bana, ‘İlk uçağa atla gel. Burası tam bir futbol kulübü. Oynadığın oyundan tat almak, futbola odaklanmak istiyorsan burası tam yeri. Kulübün bir sistemi, bir düzeni var. Bu düzen içerisinde herşey yolunda gidiyor. Sivas küçük bir kent ancak futbolu seven sıcak kanlı insanlarla dolu bir yer’ dedi ve ben de tereddüt etmeden gelen teklifi kabul ettim. Eşim de Robinho’nun eşi ile konuşup, detaylı bilgi aldı. Gerçekleşen bu transfer için son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

‘SABIRSIZLANIYORUM’

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal’in de Sivasspor ile sık sık temas halinde olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, “O da bana, ‘Senin için çok iyi olacak. Muhakkak Sivasspor’la masaya oturmalısın’ dedi. Hem Robinho’nun hem de Abidal’in sözleri benim burayı tercih etmeme yetti. Önümüzdeki sezon oynadığım oyunla taraftarı ve camiayı mutlu edeceğim. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

 MECNUN OTYAKMAZ: CİCİNHO’DAN SONRA DOUGLAS...

Kırmızı-Beyazlılar'ın başkanı Mecnun Otyakmaz ise “Biz önce futbolcunun kişiliğine ve karakterine bakıyoruz. Ondan sonra oyununu değerlendiriyoruz. Douglas da bizim aradığımız özellikleri üzerinde taşıyan bir oyuncu. Geçmişte Sivasspor formasını giyen Cicinho da bize sağ kanatta çok fa ydalı olmuş, katkı yapmıştı. Şimdi onun yerini bir başka Brezilyalı Douglas’la doldurmayı uygun gördük. Her sene üzerine koyup, bir adım daha ileriye giderek, Sivasspor’u Türk Futbolu’nun vazgeçilmezleri arasına sokmak istiyoruz” diye konuştu.

 ABİDAL’İ DAVET ETTİK’

Sivasspor Genel Menaceri Oray Akbal da bu transferde Eric Abidal’ın katkısına dikkat çekti. Akbal, “Abidal, Douglas’ın ikna olmasını sağlayan isimlerin başında geliyor. Transferde bize yaptığı yardım nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. Sivasspor kulübü olarak Eric Abidal’a resmi bir davet yaptık ve kente gelmesi konusunda istekte bulunduk. O da uygun bir zamanda ziyaretimize geleceğini ifade etti” açıklamalarında bulundu. (Fanatik)

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