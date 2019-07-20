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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
20.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Dorukhan Toköz'e dev talip! Transfer... | Son dakika haberleri...

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Dorukhan Toköz'e dev talip! Transfer... | Son dakika haberleri...

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi olan ardından A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz, transfer döneminin ön plana çıkan ismi olmaya devam ediyor.

İtalya Serie A ekiplerinden; Udinese ve Lazio’nun girişimlerde bulunduğu 23 yaşındaki ön liberoya son olarak bir diğer Çizme ekibi Roma’nın talip olduğu ortaya çıktı. Temsilcimiz Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalyan kulübünün, menacerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’la pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Kariyer planı belli...

Genç oyuncu için sadece Udinese’den 6 milyon Euro’luk sözlü teklif alan ancak 10 milyon Euro’da direten Beşiktaş Yönetimi’nin, bonservis taleplerinin karşılanması halinde satışa onay verebileceği belirtildi. Beşiktaş’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorukhan Toköz’ün, ilk etapta kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun, en az 1 sezon daha Beşiktaş’ta kalıp istikrarını sürdürmesinin ardından transfer olmayı düşündüğü ifade edildi.

Başkan: Teklif geldi ama...

Dorukhan Toköz’ün Kara Kartal’daki geleceğiyle ilgili olarak önceki gün açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genç oyuncuyla yola devam etmek istediklerini söylemişti. Başkan, “Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş’ı temsil eden bir figür. Beşiktaş’tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine de eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz satmak değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa, o zaman konuşuruz. Şu anda takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden birisi” ifadelerini kullanmıştı.

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Dorukhan Toköze dev talip Transfer... | Son dakika haberleri...

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