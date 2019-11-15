Domagoj Vida ülkesine gitti! Özel izin...
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçını izlemek için Abdullah Avcı'dan izin alarak ülkesine gitti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ilk antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların salonda kuvvet çalıştığı belirtildi.
Siyah-beyazlı futbolcu Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçını izlemek için Abdullah Avcı'dan izin alarak ülkesine gittiği ifade edildi. Vida, kart cezası nedeniyle aday kadroya çağrılmamıştı.
A Milli Futbol Takımı'ndan dönen Burak Yılmaz'ın ise çalışmalara 18 Kasım Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle