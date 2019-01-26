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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: FourFourTwo / Foto: Depo Photos
26.01.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Diego Simeone'den Galatasaray'a kötü haber!

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Diego Simeone'den Galatasaray'a kötü haber!

Alvaro Morata'nın transferi hakkındaki soruları yanıtlayan Arjantinli çalıştırıcı, Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir başka golcü hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Getafe maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'ye, Alvaro Morata transferi soruldu. Morata hakkında açıklamada bulunan Arjantinli çalıştırıcı ise Galatasaray'ın gündemindeki Nikola Kalinic hakkında sarı kırmızılıları üzecek bir haber verdi.

Diego Simeone'nin açıklamaları şu şekilde:

"Morata hakkındaki güzel sözlerinize katılıyorum ama henüz transfer bitmedi ve transfer bitmeden de bir şey söylemek istemiyorum. Buraya Getafe maçını konuşmaya geldik ve Morata transferi gerçekleşirse görüşlerimiz size aktarabilirim."

Morata transferi Kalinic'in formsuzluğuna bağlı olarak gerçekleşecekti ama Simeone, Kalinic hakkında Galatasaray taraftarlarını üzecek bir haber verdi:

"Kalinic benim oyuncum ve onunla ilgili, takımdaki tüm oyuncularımla ilgili pozitif düşüncelere sahibim. Hepsine güveniyorum. Buraya geldiğinden beri profesyonel bir şekilde çalışmasını sürdürüyor, iyi zamanlar geçirmemiş olabilir ama elinden geleni yapıyor. Daha önce istenilen seviyede performans göstermemiş olabilir ama Getafe maçında kadroda olacak."

İspanyol basını geçtiğimiz hafta Nikola Kalinic'in Galatasaray'a transfer olacağını duyurmuş, son günlerde görüşmelerin son aşamaya geldiğini iddia etmişti.

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 18 resmi maçta süre alan Hırvat golcü sadece 4 gol atabildi.

Diego Simeone'nin futbolculuk yıllarından harika görüntüler...

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