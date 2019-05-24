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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Team Visa'ya katılan ilk Türk kadın futbolcu Didem Karagenç oldu

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Team Visa'ya katılan ilk Türk kadın futbolcu Didem Karagenç oldu

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa, kadın futbolunun güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Avrupa'da 14 kadın futbolcunun dahil olduğu Team Visa programı kapsamında Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç'in sponsorluğunu üstlendi.

Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, "Futbol gibi milyonların tutkuyla takip ettiği bir spor dalında kadınlar akla en son geliyor. Kadın futbolu, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ön yargılarımızı fark etmemiz için bir simge ve onları kırmamız için eşsiz bir alan. Kadın sporcularımızın başarılarını voleybol ve basketbol gibi spor branşlarında alkışlıyoruz. Şimdi sıra futbolda" dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Kadınların finansal bilgilerini artırmak, kadın girişimcileri desteklemek, kadın futboluna ışık tutmak. Bunlar, Türkiye'de kadınları her alanda güçlendirmek üzere çıktığımız yolun önemli durakları" ifadelerini kullandı.

Team Visaya katılan ilk Türk kadın futbolcu Didem Karagenç oldu

Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen "Team Visa programı ile desteklediğimiz Didem Karagenç'in kadınlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham vermesini hedefliyoruz. Didem'in hikayesinde olduğu gibi bir an gelir ve oyunun tüm kuralları değişir. Didem Karagenç ile gerçekleştirdiğimiz kampanyamız ile kadınların her alanda zorlukları aşıp ne kadar başarılı olabileceklerini toplumun tüm kesimlerine göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Team Visa'ya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Didem Karagenç ise "Kadınların neredeyse görünmez olduğu bir alanda karşıma çıkan engelleri aşmak ve kendimi futbolda kanıtlamak için çok çalıştım. Team Visa desteği ile hikayemin daha geniş kitlelere ulaşacağını ve pek çok kadına ilham ve cesaret vereceğini bilmek beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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Team Visaya katılan ilk Türk kadın futbolcu Didem Karagenç oldu

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