Diagne'den 'penaltı tartışması' açıklaması
Galatasaray'ın golcüsü Diagne, Rizespor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın golcüsü Diagne, Rizespor maçının ardından, "Burada kazanmamız çok önemliydi. Yabancı olarak bu gol sayısına ulaşmak önemliydi. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. Kupa maçına da iyi hazırlanacağız. Başakşehir maçını kendi evimizde oynayacağız. Bu maçı da alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.
Sinan Gümüş'le yaşadığı penaltıyı atma tartışmasıyla ilgili de konuşan Diagne, "Topun başına geçtiğimde golü atmaktan ötürü çok mutluyum. Penaltıyı attığınızda atmış, atamayınca atamamış oluyorsunuz. Bu tarz tartışmalar olabiliyor." ifadelerini kullandı.
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