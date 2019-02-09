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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Diagne mi, Rodallega mı? Dev maçta hangisi ön planda olacak...

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Diagne mi, Rodallega mı? Dev maçta hangisi ön planda olacak...

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakada golcüler sahne alacak.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın sonucu ligin zirvesindeki dengeleri değiştirecek.

Devre arasında yaptığı takviyelerle önemli isimleri bünyesine katarak zirve mücadelesi veren Galatasaray, diğer tarafta ise transfer tahtası kapalı olmasından dolayı transfer yapamayan ve yaşadığı sakatlıklarla kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'un mücadelesinde kilit isimler sahne alacak.

Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, yeni takımıyla ilk kez Trabzonspor müsabakasında forma giymesi bekleniyor. Eski takımı Kasımpaşa'da, attığı 20 golle 26 puana katkıda bulanan golcü oyuncu, bordo-mavili takım karşısında da yeni takımıyla gol arayacak.

Rodallega ise Trabzonspor'un gol umudu olacak. Bu sezon 10 gol atarak bordo-mavililerin elde ettiği 33 puanın 18'ine katkıda bulunan golcü oyuncu Galatasaray maçında da Karadeniz ekibinin gol umudu olacak. Gol krallığı yarışında ise 20 golle Diange ilk sırada yer alırken, Rodallega ise 10 golle ikinci sırada yer alıyor.

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  • 147Galatasaray - Trabzonspor
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