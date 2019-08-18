Diagne Linnes'i yakacak
Transferde artıya geçmek zorunda olan Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satamazsa başka futbolcuları elden çıkarmaya yönelecek. Adaylardan birisinin de sarı-kırmızılıların Norveçli sağ beki Martin Linnes olduğu ifade edildi.
Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi, transferde artıya geçmek için Martin Linnes'i bile gözden çıkardı. Transferde artıya geçilmezse Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak olan sarı-kırmızılar çözüm arıyor.
Yönetim eğer Diagne'yi elden çıkaramazsa rota bu kez Linnes'e çevrilecek. Özellikle Rus kulüplerinden teklifler alan Norveçli sol bekin satılması için hemen çalışmalara başlanacak.
Mbaye Diagne'nin hikayesini izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle