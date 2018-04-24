Di Francesco bu akşam için kararını açıkladı! Cengiz...
Bu akşam oynanacak kritik Liverpool maçı öncesi, Roma'nın teknik patronu Di Francesco sahaya süreceği kadroyla ilgili açıklamalar yaptı.
"Çok agresifler, yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız." diye sözlerine başlayan Di Francesco, "Kiev'e giden takım olmak istiyoruz!" dedi.
Kendisine sahaya süreceği kadro sorulduğunda ise:
"3 ya da 4 savunma oyuncusu ile başlayacağız. Henüz son kararımı vermedim. Ama şunu söyleyebilirim, Schick ya da Cengiz'den birini tercih edeceğim. İkisi aynı anda ilk 11'de olmayacak." açıklamasını yaptı.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych'in yöneteceği maç 21:45'te başlayacak.
Liverpool'da Lallana, Emre Can ve Matip yok. Roma'da ise Karsdrop oynamayacak.
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