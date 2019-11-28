Devler Ligi'ne Erling Haaland damgası! 19 yaşında...
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Genk'e konuk olan Salzburg, deplasmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça ise 19 yaşındaki Erling Haaland damga vurdu.
RB Salzburg'un golleri 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hee-Chan Hwang ve 87. dakikada Erling Haaland'ın, Genk'in tek golü ise 85. dakikada Mbwana Samatta'nın ayağından geldi.
19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.
Salzburg forması giyen Patson Daka, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan ilk Zambiyalı futbolcu oldu.
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