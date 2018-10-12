Devler Ligi'nde şike iddiası!
Fransız yetkililer, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Kızılyıldız maçında şike yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Habere göre Kızılyıldız kulübünün yöneticilerinden birinin, suç ortaklarıyla birlikte 'Kızılyıldız 5 farkla kaybeder' seçeneğine milyon euroluk bahisler yaptığı bildirildi. Bu iddialar, soruşturmanın başlatılmasına sebep oldu. PSG, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Kızılyıldız'ı 6-1 mağlup etmişti.
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