Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan bu gece oynanan 2 karşılaşmayla devam ediyor.
İngiltere'deki maçta Tottenham, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Tottenham'ın 11'i: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son.
Borussia Dortmund'un 11'i: Burki, Hakimi, Zagadou, Ömer Toprak, Diallo, Witsel, Dahoud, Delaney, Sancho, Gotze, Pulisic.
Diğer karşılaşmada Hollanda temsilcisi Ajax, Real Madrid'i ağırlıyor.
Ajax'ın 11'i: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, De Jong, Schone, Ziyech, Neres, Tadic.
Real Madrid'in 11'i: Courtois, Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Bale, Benzema.
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