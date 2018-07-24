Devler Ligi ön elemelerinde günün iddaa bankosu!
APOEL'i eleyerek büyük sürpriz gerçekleştiren Litvanya temsilcisi Suduva, Sırbistan'da neler yapacak? Kızılyıldız açık favori, işte detaylar...
Kızılyıldız
- Bir önceki turda, Letonya temsilcisi Spartaks karşısında kendisini çok sıkmayan Kızılyıldız, lige de 3-0'lık Dinamo Vranje galibiyetiyle başladı.
- Geçtiğimiz sezon Rajko Mitic Stadı'nda oynadıkları 8 Avrupa maçının 5'ini kazanmış, sadece Arsenal'e kaybetmişlerdi. (0-1, Giroud dk. 85)
Suduva
- Litvanya temsilcisi Suduva, buraların gediklisi APOEL'i eleyerek büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.
- Devler Ligi arenasında ilk kez boy gösteriyorlar, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin son ön eleme turuna kadar yükselmeyi başarmışlardı.
- Bu maçın ve turun açık favorisi rakip Kızılyıldız karşısında, Sırbistan'dan nasıl bir skorla dönecekler? APOEL karşısında gösterdikleri direnci Kızılyıldız'a da gösterebilecekler mi?
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