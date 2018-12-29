Dev kulüp onun için geliyor
Monaco Vida’yı istiyor. Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro’nun altına düşmek istemiyor. Ama satılırsa Beşiktaş 1 değil 2 stoper alacak.
İddialı kadrosuna rağmen Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco büyük sıkıntı yaşadığı savunmasına takviye yapmak istiyor. Monacolu yetkililer Beşiktaş ile İstanbul'da pazarlığa oturacak.
GÜNEŞ'İN FİKRİ SORULACAK
Ancak Beşiktaş için bir problem var. Beşiktaş Vida'nın satışına onay verirse 1 değil 2 stoper alacak. Son kararı ise Şenol Güneş'in vermesi bekleniyor...
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