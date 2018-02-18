Dev derbide gülen taraf Juventus!
Torino ile Juventus, İtalya Serie A’nın 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Dev derbide gülen ilk yarıdaki golle Juventus oldu.
Torino 0-1 Juventus
33’ [0-1] Alex Sandro
Maçın 15. dakikasında Juventus’un yıldız golcüsü Gonzalo Higuain sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.
33’te Alex Sandro skoru 1-0 yaparken maçın son anlarında ise bu sefer Higuain’in yerine oyuna dahil olan Bernardeschi sakatlandı ve yerini Lichtsteiner’e bıraktı.
Juventus bu galibiyetle puanını 65’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. (Ajansspor)
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