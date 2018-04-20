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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.04.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Derbinin iddaa sonucu ne olacak?

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Derbinin iddaa sonucu ne olacak?

Olaylı derbinin en çok merak edilen sorularından biri de sonucun iddaa'da nasıl yansıyacağı konusu oldu.

57. dakikada tatil edilen maç, o an 0-0 olduğu için, eğer karşılaşma bu akşam kaldığı yerden devam etmezse, maç skoru da 0-0 olarak kabul edilecek.

İlk yarısı tamamlanan, ikinci yarıda tatil edilen maçlarda, ilk yarı bittiği için, maç skoru da tatil edilen andaki skor kabul ediliyor. Dolayısıyla 2.5 ALT, KG YOK, İYX/MSX gibi seçenekleri oynayanlar, eğer maç bu akşam kaldığı yerden devam etmezse, kazanmış kabul edilecek.

Peki "Özel Etkinlikler" ne olacak?

iddaa derbiyi TEK MAÇ olarak açıklamış ve kırmızı kart, penaltı gibi seçenekler sunmuştu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Pepe, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Örnek teşkil edebilecek bir durum, 10 Mart 2014'te, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşandı. Maçın 23. dakikasında Emenike gol atmış, ilk yarıda son düdük çalmadan maç tatil edilmişti.

İlk gol dakikası "21-30" olarak kabul edilmiş, ilk yarı sonuçlanmadığı için diğer bütün maç sonucu seçenekleri de "1.00" olarak kuponlara yansımıştı.

Bu örnek üzerinden gittiğimizde, Pepe'nin kırmızı kartının da geçerli olması gerekir.

Kurallar ne diyor?

- Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, bu bahis için kazanan sonuç, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.

- Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, bu bahsin kazanan sonucu, karşılaşmanın kesin sonucuna dayandırılır.

- Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşmanın nihayet oynandığı tarih programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim gününden sonraki bir tarihte (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin takımın gol atacağına ya da atamayacağına yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.

En Çok Oynanan Bahis
  • 969Fenerbahçe - Vitoria
    1
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    1,20
    4876kez oynandı
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