"Derbilerin hakemi" Aydınus
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide düdük çalacak.
Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 27 derbi yönetti.
44 yaşındaki hakem, bu sezon ise biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 derbide görev aldı.
Ligde sezonun son derbisine atanan Aydınus, iki takım arasında ilk devre Vodafone Park'ta yapılan maçta da düdük çalmıştı.
Ev sahibi Beşiktaş, 14. hafta müsabakasında Galatasaray'ı Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleri ile 3-0 mağlup etmişti.
Aydınus, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk karşılaşmasını yönetmişti. Vodafone Park'ta 2-2 biten maça kırmızı kartlar damga vurmuştu.
Tecrübeli hakem, Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Alper Potuk ve Volken Demirel'i kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.
GALATASARAY, AYDINUS YÖNETİMİNDE REKABETTE ÖNDE
Fırat Aydınus, daha önce 7 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı.
Galatasaray biri hükmen olmak üzere 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş sarı-kırmızılı ekibi 2 kez mağlup etti. Bir karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
İstanbul bölgesi hakemi Aydınus'un, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçmişti.
Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus maçın tatil edilmesine karar vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.
BU SEZON DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇLAR
Aydınus, bu sezon ligde Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın ise 2 maçında görev yaptı.
Galatasaray, Bursaspor ve Trabzonspor'u 2-1 yenerken, Beşiktaş'a 3-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Sezonun ilk yarısındaki derbide Galatasaray'ı 3-0'la geçen Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
EN FAZLA DERBİ YÖNETEN HAKEM
Fırat Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.
Daha önce 27 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.
Bülent Yıldırım 11 derbi yönetirken, Mete Kalkavan 7, Halis Özkahya 4, Ali Palabıyık ise 3 kez derbiye atandı.
AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER
Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç Kategori
2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig
2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig
2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig
2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig
2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig
2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final)
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final)
2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen)
2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig
2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Türkiye Kupası
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