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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Derbide ilk golü atan zor kaybediyor!

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü yapılacak derbi öncesi iki takım arasında oynanan son 25 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.

Rekabette 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 25 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

FENERBAHÇE 16, BEŞİKTAŞ 8 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 25 karşılaşmada Fenerbahçe 16, Beşiktaş 8 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.
Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği bir karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 4 karşılaşmayı kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü attığı 3 maçta eşitliği bozamazken, bir maçta puan alamadı.

REKABETTE SON 25 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 25 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) İlk Gol
29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Alex (FB)
29.11.2008 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Güiza (FB)
13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (FB)
21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink (BJK)
18.04.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex (FB)
19.09.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-1 Niang (FB)
20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine)
27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao (BJK)
05.02.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo (FB)
29.04.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida (BJK)
07.10.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow (FB)
03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Sow (FB)
30.11.2013 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB)
02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike (FB)
22.03.2015 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow (FB)
27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Kjaer (FB-Kendi Kalesine)
29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen (FB)
03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0
05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB)
11.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK)
23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Guiliano (FB)

- BEŞİKTAŞ, BU SEZON ÖNE GEÇTİĞİ 14 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.
Siyah-beyazlı takım, ligde ilk golü bulduğu 14 karşılaşmada 4 kez rakiplerinin eşitliği sağlamasına engel olamadı.
Bu sezonki 2 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan ve bu karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kalesinde ilk golü gördüğü 6 karşılaşmada galibiyet almakta zorlandı. Rakiplerinin attığı ilk gole rağmen sadece bir kez skoru lehine çevirebilen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise beraberliği sağlayabildi. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

- FENERBAHÇE, İLK GOLÜ ATTIĞI 14 MAÇTA 12 GALİBİYET ELDE ETTİ

Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 14 müsabakada 12 kez kazandı.
Bu maçların 2'inde de rakipleriyle berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü 7 karşılaşmada ise skoru lehine çeviremedi. Söz konusu 7 karşılaşmada 5 kez eşitliği sağlayabilen Fenerahçe, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon sadece Galatasaray ile ilk yarıda oynadığı derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremedi. Rakibine de gol şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, 0-0 beraberlikle biten derbiden bir puan aldı.

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