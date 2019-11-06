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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
06.11.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi kolay geçti

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Derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi kolay geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbide Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi 4’ncü haftasında sezona şampiyonlukta iddialı ekiplerden Halkbank’ı deplasmanda yenen Galatasaray HDI Sigorta dün de geçen yılın şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigortayı 3-0 yenerek hiç set vermeden 4’te 4 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Fenerbahçe HDI Sigortanın Ter Maat oldu, Geleteserey HDI Sigorta’da Venno 15 sayı buldu.

CENTİLMENLİK POZU

Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta takımları derbi maçı öncesinde file önünde bir araya gelerek centilmenlik pozu verdiler. İki takım daha sonra maske takarak Lösemili çocuklara destek mesajı verdiler. 

SETLERDE GALATASARAY ÜSTÜNDÜ

maçın ilk setine 5 servis kaçıran Fenerbahçe HDI tutuk başlarken  Galatasaray HDI Sigorta daha etkili başladı ve Estonyalı yıldızı Oliver Venno’nun sayılarıyla hücumda Burutay’ın  etkili oyunuyla 20-25 kazanarak 0-1 öne geçti. 

İkinci set dengeli başlasada Galatasaray HDI Sigorta Venno, Burutay ve Van Berkel’in sayılarıyla seti 22-25 kazanarak durumu 0-2 yaptı.

Üçüncü sete de önde başlayan sarı kırmızılı ekibi Fenerbahçe HDI Sigorta 13-13’te yakalasa da Venno ve Burutay’ın sayılarıla bu seti de 21-25 kazanan Galatasaray maçın skorunu ilan etti 3-0 

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç
Fenerbahçe HDI Sigorta: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 20-25, 22-25, 21-25
Süre: 95 dakika (30, 34, 31)

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