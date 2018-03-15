Derbi için inanılmaz bahis! 1’e 6000 oran verdiler
Hafta sonundaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesi sadece bizim değil, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bahis şirketleri de ilginç bahisler hazırladı. En ilginç bahis seçeneği ise Galatasaray’ın galip gelmesi halinde Fenerbahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına verilen oran. Bu oran 1'e 6000.
Avrupalı şirketler cumartesi akşamı oynanacak dev derbi için bir hayli farklı kategorilerde oyun açtı. Bahis şirketleri gole en yakın isimleri de belirledi. G.Saray’dan Bafe Gomis, F.Bahçe’den Giuliano’nun gole yakın olduğu oranlara yansıdı
KOCAMAN BIRAKIR
İlginç bahislerden biri de G.Saray’ın galip gelmesi halinde F.Bahçe’nin hocası Aykut Kocaman’ın görevi bırakacağı yönünde. Buna 1’e 21 veriliyor.
GALATASARAY'IN GALİBİYET ŞANSI
1’E 4: Galatasaray’ın Kadıköy’de galibiyet şansı bahis şirketlerine göre düşük. Sarı-kırmızılıların, Kadıköy’den galibiyetle ayrılmasına 1’e 4 veriliyor.
EN İLGİNÇ BAHİS
En ilginç bahis seçeneği ise çok konuşulacak cinsten... Galatasaray’ın galip gelmesi halinde Fenerbahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1’e 6000 veriliyor.
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