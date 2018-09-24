Fenerbahçe Beşiktaş derbisine saatler kala flaş gelişme.. O isim kadroda yok

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 56. maça çıkıyor. Geride kalan 54 maçta sarı-lacivertliler 21, siyah-beyazlılar 18 galibiyet aldı. Ülker Stadı'ndaki 37 lig maçında Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te, tarihe geçen 4-3'lük lig maçında elde etti. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 16 derbide Beşiktaş'a yenilmedi

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında üç farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 55 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak



İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar Ülker Stadı'nda 37 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evinde 50 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 44 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.



Fenerbahçe, evindeki son 16 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 16 randevuyu yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 16 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.







Beşiktaş'tan "farklı" galibiyetler



Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Derbide goller yabancılardan

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemdeki maçlarda gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti. Rekabetteki son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı. Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.



Niang her iki takımda da gol sevinci yaşadı



Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti. Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.



Kuyt iki kaleye de gol attı



Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı. Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ın Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde tek hedefi galibiyet.

Ezeli rakiplerinin lig ve Avrupa’da hem oyun, hem de puan olarak kötü bir dönemden geçtiğini ve bunun bir fırsat olduğunu düşünen siyah beyazlılar, Kadıköy’den galibiyetle dönmekten başka ikinci bir seçenek düşünmüyor. Bu sebeple tüm oyun planını galibiyet üzerine kuran teknik direktör Şenol Güneş, sahaya hücum ağırlıklı bir kadro ile çıkmanın hesapları içinde.

Şenol Güneş’in santrafor kararı ne olacak?

Hafta içinde oynanan Sarpsborg maçında bir çok as oyuncusunu dinlendiren tecrübeli teknik adamın bu oyuncuların hepsini Kadıköy’de oynatması bekleniyor. Ancak akıllarda yine ’santraforda kim oynayacak’ sorusu var ve bu soru Beşiktaş’ın derbiye ait tartışmalarının merkezini oluşturuyor.

Sarbsborg maçında Cyle Larin’in rakip forvetler arasında kaybolması ve bir çok pozisyonda geç kalması, Fenerbahçe maçına başka bir santraforla çıkılacağı düşüncesinin ağır basmasına ve Vagner Love ile Ryan Babel’in isimlerinin öne çıkmasına neden olmuş durumda. Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın ise diğer iki alternatif. Ancak Güneş’in Fenerbahçe karşılaşmasına yine Larin ile başlayıp maçın gidişine göre Babel’i santrafora çekmesi veya Vagner Love ile devam etmesi yüksek olasılık. Babel’in ise oyun tarzı olarak sol kanattan içe kat ederek gol atması ve hücum organizasyonlarında ikinci santrafor gibi ceza sahasına girmesi bu akşamki maçta da yine sol kanatta oynaması ihtimalini kuvvetli kılıyor.

Medel’in yerine Tolgay Arslan

Beşiktaş’ta merak edilen bir diğer konu ise cezalı olan Medel’in yerine oynayacak oyuncu. Takıma oldukça geç katılan Atiba henüz oynayacak seviyeye gelmediği için Şenol Güneş tarafından maç kadrolarına alınmıyor. Onun yerini dolduran Gary Medel ise geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş’in Medel’in yerine Tolgay Arslan ile başlayıp orta ikiliyi Tolgay -Oğuzhan şeklinde kurması bekleniyor. Defans hattında son maçta oynayan Enzo Roco’yu tekrar yedeğe çekecek olan Güneş, savunmayı Pepe-Vida ikilisine emanet edecek. Savunmanın diğer isimleri ise Gökhan Gönül ve Caner Erkin olacak. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel onbiri Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner-Tolgay -Oğuzhan -Quaresma-Ljajic-Babel ve Larin şeklinde.

Sadece B36 Torshavn’a attılar

Mevcut golcülerin ligde henüz gol atamamış olması hücum anlamında Şenol Güneş’in planlarına sekte vuran bir durum. 12 resmi maçta 1 gol atan Vagner Love’un toplam oynama süresi 57 dakika. 3 golü olan Cyle Larin ise bu sezon en çok süre alan oyuncu ve takımın birinci santraforu görünümünde. Love ve Larin toplam 4 golü ilginç bir şekilde B36 Torshavn’a attılar ve Süper Lig’de golleri bulunmuyor. Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın ise lig maçlarında hiç süre alamadığı için tercih edilmeleri çok çok büyük sürpriz olacak.

Gözler Quaresma,pepe ve Ryan Babel’de

Beşiktaş’ta gözler bu sezon en çok asist yapan Quaresma ve Pepe ile birlikte takımın en çok gol atan oyuncusu Ryan Babel’de olacak. Bu sezon ligde 3 gol atan Pepe ve Babel ile 4 asisti bulunan Quaresma Fenerbahçe karşısında da Şenol Güneş’in en etkili hücum silahları durumunda. Akhisarspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’a 3 gol atan Babel geçen sezon olduğu gibi bu sezonda takımın gol yükünü sırtlamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip Babel’in bu sezon gol attığı lig karşılaşmalarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor’u mağlup ederken, Bursaspor deplasmanından da 1 puan çıkartmayı başardı. Kara Kartallar bu 3 maçtan 7 puanla ayrıldı. Takımın gol yollarındaki diğer bir etkili ismi ise Portekizli stoper Pepe oldu. Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında fileleri havalandırmayı başaran Pepe, bu 3 maçta takımına 6 puan kazandırdı. Antalyaspor karşılaşmasında da gol atmayı başaran Pepe, takımının mağlubiyetine engel olamadı. Pepe skora yaptığı bu katkı ile teknik direktör Şenol Güneş’in duran toplardaki büyük silahlarından birisi haline geldi. Bu iki oyuncunun attığı gollerde dikkat çeken diğer bir detay ise Babel’in attığı gollerin ayakla, Pepe’nin gollerini kafa ile kaydedilmesi oldu. Atılan gollerin hazırlanmasındaki en büyük katkı ise Quaresma’dan geldi. Portekizli oyuncu lige forma giydiği 4 karşılaşmada arkadaşlarına 4 asist yaptı. Özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sahneye çıkan Quaresma, 1 gol atıp, 2 asist yaptığı karşılaşmada Beşiktaş’ın geri dönüşünde büyük katkı vermişti.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile derbilerde iyi

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'deki 12 derbi maçın 6'sını kazanırken, üçer karşılaşmada ise beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Güneş'in teknik direktörlüğünde ligdeki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 13 gol gördü



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13. derbi mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekipteki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı takımının başında 6 kez derbi galibiyeti sevinci yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ayrıca üçer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 7. maçını bu akşam yapacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 sezonda rakibiyle yaptığı 6 lig maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı. Siyah-beyazlı takım, aynı dönemde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibine bir kez mağlup oldu.



Güneş yönetiminde 17 gol attı



Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile Galatasaray'a 12 maçta 17 gol attı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe filelerini 8 kez havalandırırken, Galatasaray'a 9 gol kaydetti. Beşiktaş, 12 derbi karşılaşmasında kalesinde de 13 gol gördü. Fenerbahçe'nin 8 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'dan 5 gol yedi.



Kupa maçlarında rakibini yenemedi



Beşiktaş, Güneş döneminde rakipleriyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da yaptığı karşılaşmaları kazanamadı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takım, maçın normal süresini 0-0 ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, penaltı atışlarında ise 3-0 rakibinin gerisinde kaldı.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Fenerbahçe ile olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçları yaptı. 2016-2017 sezonunda iki ekip son 16 turunda rakip olurken, siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. İki ekip geçen sezon Türkiye Kupası'nda bu sefer yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan ilk maçta Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Volkan Demirel ile Alper Potuk kırmızı kart gördü. Bu maçın rövanş karşılaşması Kadıköy'de oynanırken, yaşanan saha olayları nedeniyle mücadele tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra 3-0 hükmen Fenerbahçe'nin galip sayılmasına karar verdi.