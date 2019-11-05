Deplasman kralı Ajax, Londra'da da kazanır mı? iddaa'da galibiyetlerine...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDeplasman kralı Ajax, Londra'da da kazanır mı? iddaa'da galibiyetlerine...
GeriFutbol Deplasman kralı Ajax, Londra'da da kazanır mı? iddaa'da galibiyetlerine...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
05.11.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Deplasman kralı Ajax, Londra'da da kazanır mı? iddaa'da galibiyetlerine...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deplasman kralı Ajax, Londra'da da kazanır mı? iddaa'da galibiyetlerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda kazanan takımın yüksek ihtimalle grubu lider tamamlayacağı maçta Chelsea ve Ajax kozlarını paylaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

CHELSEA - AJAX

Müthiş galibiyet serisine Lig Kupası’ndaki Manchester United maçıyla son veren Chelsea, Premier Lig’de Watford deplasmanında galip gelerek kendine geldi.

İki hafta önce Hollanda’da oynanan maçta Ajax’ı maçın sonuna doğru Batshuayi’nin tek golüyle deviren Maviler, kötü başladığı grupta liderliğe yükseldi.

Rudiger’in sakatlığı devam ederken, iyileşerek idmanlara başlayan Ross Barkley’in kadroda yer alabileceği belirtildi.

Hollanda Eredivisie’de namağlup liderliğini sürdüren Ajax, son olarak Zwolle deplasmanında Quincy Promes ve Hakim Ziyech’in performanslarıyla öne çıktıkları maçta 4 golle 3 puanı almayı başardı.

Gruptaki ilk golünü yediği maçta Chelsea’ye kaybeden Ajax, Devler Ligi’nde İngiltere’de henüz kaybetmedi.

Lisandro Martinez ve Donny Van de Beek’in sakatlıkları düzeldi ve maç kadrosuna alındılar.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Ajax, Devler Ligi’nde oynadığı son 5 deplasman maçını da kazandı.

- Ajax, Devler Ligi’nde İngiltere deplasmanında oynadığı 4 maçı da kaybetmedi.

- Chelsea, Avrupa kupalarında üst üste 2 iç saha yenilgisi almadı.

Deplasman kralı Ajax, Londrada da kazanır mı iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ BAHİSLERİ ÖNE ÇIKARDI?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Chelsea’nin maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %42’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci oyun ise KG VAR...

- Üyelerin yaklaşık %17’si mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL NE DİYOR?

Grupta 6'şar puanla ilk 2 sırada yer alan iki ekip, liderlik için önemli bir maça çıkacak.

Son 9 resmi maçta 8 galibiyet alan Frank Lampard'ın Chelsea'si ile son 8 resmi karşılaşmada 7 kez kazanan ve bu süreçte tek mağlubiyeti bu maçtaki rakibi Chelsea'ye karşı alan Erik ten Hag'ın Ajax'ı formda.

Hollanda'da Chelsea 1-0 kazanmıştı. Tempolu bir karşılaşmaydı ama gol sayısı 1'de kalmıştı. Bu kez iki taraftan da gol bekliyorum. Sürpriz olarak da "İlk Yarı 2" değerlendirilebilir.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Chelsea'nin antrenmanda attığı en güzel goller! İzleyelim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle