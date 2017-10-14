Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, günün birinde Real Madrid forması giyeceğine inandığını söyledi.

2015 yılında PSV Eindhoven’dan Manchester United’a 34 milyon euro’ya transfer olan ancak beklenileni veremeyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu hedefini daha da ileriye taşıdı.

Geçen sezon ara transferde 16 milyon euro bedelle Lyon’a transfer olan Depay, “İnanıyorum ki bir gün Real Madrid’de oynayacağım, hedefim bu. Ne zaman olur bunu sadece Tanrı bilir. Hedefimi gerçekleştirmemde bana yardım edecektir” dedi.

Lyon formasıyla 27 maça çıkan Depay, 11 gol atma başarısı gösterdi. (Sözcü)