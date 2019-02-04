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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Denizlispor'un sevinci kursağında kaldı

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Denizlispor'un sevinci kursağında kaldı

Spor Toto 1. Lig’de zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Hatayspor’la 89. dakikada yeni transferi Kehinde’nin attığı golle 1-1 berabere kalıp liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Denizlispor buruk sevinç yaşadı.

Oyuna 63. dakikada girip 89. dakikada takımını ipten alan Kehinde, maç bitiminde soyunma odasında babasının ölüm haberini aldı. Teknik Direktör Yücel İldiz, Nijeryalı golcünün soyunma odasında sinir krizleri geçirdiğini belirterek, "Oyuncum golü atınca çok sevindi. Ancak maalesef kendisine kötü haberi ilettiğimizde yıkıldı. Tüm takım çok üzgün. Kazandığımız puanın sevincini yaşayamadık. Kehinde’yi teselli etmeye çalıştık. Futbolcum apar topar Nijerya’ya gitti. Hayat bazen sevinç ve matemi aynı anda yaşatabiliyor. Hepimiz çok üzgünüz" ifadeledrini kulllandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren İldiz, "Kötü bir zeminde oynadık. Sahaya alışana kadar kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Çok şükür hiçbir futbolcuda sakatlık yaşanmadı. Böyle zeminler oyuncu sağlığı açısında oldukça sakıncalı. Aldığımız 1 puan değerli. Hatayspor son haftalarda çıkışa geçti. Ligde ve kupada iyi sonuçlar elde etti. Amacımız sezon sonuna kadar Süper Lig potasında kalmak" dedi. Ligin çok zorlu geçtiğini sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu cümleleri kurdu: "Her karşılaşma artık çok zor. Bu da ligin kalitesini artırıyor. İkinci yarıya bizim gibi zirve mücadelesi veren takımlarla karşılaşarak başladık. Tüm müsabakalarımızdan da alnımızın akıyla çıktı. Çizgimizi bozmadan ilerleyeceğiz. Artık evimizden oynayacağımız Altınordu maçına odaklanacağız."


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