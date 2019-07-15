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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.07.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Denizlispor'dan sürpriz transfer hamlesi! Yohan Cabaye...

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Yukatel Denizlispor yeni sezon öncesi kadrosunu geliştirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlıların bu hafta 3 futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Adam Stackhowiak ve Keremcan Akyüz ile başladığı transfer serüveninde Trabzonspor’dan Rodallega, Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu, Kayserispor’dan Lopes ile Sapunaru ve Sivasspor’dan Tolgahan’ı ve son olarak Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü kadrosuna katmıştı.

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Kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba gösteren yeşil-siyahlılar dış transferde Hadi Sacko ve Mahmoud Kahraba ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun bu hafta içinde imzaya gelmesi bekleniyor.

Horoz’da bir diğer sevindirici haber ise geçtiğimiz sezonun yıldızı İsmail Aissati'den geldi. Anlaşma sağlanan oyuncu ile bu hafta imzaların atılması bekleniyor.

CABAYE İDDİASI!

Denizlispor'un Fransız orta saha Johan Cabaye ile görüştüğü iddia edildi. 1 Ocak’tan bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun adının transfer söylentilerinde bile geçmesi taraftar heyecanlandırdı.

Denizlispordan sürpriz transfer hamlesi Yohan Cabaye...

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Denizlispordan sürpriz transfer hamlesi Yohan Cabaye...

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