Denizlispor'dan Beşiktaş itirafı! Hugo Rodallega...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Hugo Rodallega transferi konusunda Beşiktaş ile sezon başında görüştüklerini ancak şu an için kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyledi.

Ali Çetin, "Beşiktaş ile sezon başında Hugo Rodallega'nın transferi için görüştük ancak anlaşamadık. Şu anda Beşiktaş'tan Rodallega için bir teklif almadık" dedi.

Hugo Rodallega bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.