MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'dan Beşiktaş itirafı! Hugo Rodallega...
GeriFutbol Denizlispor'dan Beşiktaş itirafı! Hugo Rodallega...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

Denizlispor'dan Beşiktaş itirafı! Hugo Rodallega...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'dan Beşiktaş itirafı! Hugo Rodallega...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Hugo Rodallega için Beşiktaş ile sezon başında görüştüklerini ancak o dönem anlaşamadıklarını açıkladı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Hugo Rodallega transferi konusunda Beşiktaş ile sezon başında görüştüklerini ancak şu an için kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyledi.

Ali Çetin, "Beşiktaş ile sezon başında Hugo Rodallega'nın transferi için görüştük ancak anlaşamadık. Şu anda Beşiktaş'tan Rodallega için bir teklif almadık" dedi.

Hugo Rodallega bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle