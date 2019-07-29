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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.07.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Denizlispor'da Zeki Yavru'nun burnu kırıldı

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Denizlispor'da Zeki Yavru'nun burnu kırıldı

Süper Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor'da şok bir sakatlık yaşandı. Yeşil-siyahlıların yeni transferlerinden sağ bek Zeki Yavru'nun burnu kırıldı.

Antrenmanda hava topu mücadelesinde kaleci Stackhowiak ile çarpışan Zeki acılar içinde yerde kaldı. Saha içinde acil müdahale edilen oyuncunun burnunda kırık tespit edildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Zeki'nin tedavisi yapıldı ve futbolcu taburcu edildi. Ancak Zeki'nin birkaç gün takımla çalışamayacağı kaydedildi. 

DENİZLİSPOR TRANSFERDE ŞOV YAPTI

SÜPER Lig'e tam 9 yıl sonra geri dönen Yukatel Denizlispor yaptığı transferlerle taraftarını adeta mest etti. Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin'in, "Süper Lig'i ilk 5 sırada bitereceğiz" açıklamasının ardından kolları sıvayan yönetim yaz döneminde çok önemli isimleri kadroya dahil etti. İlk olarak Trabzonspor'dan Hugo Rodallega transferiyle camiayı coşturan kurmaylar en son İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan sol kanat Bakary Sako'yu da resmen renklerine bağlarak önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Süper Lig ekibi bombayı patlattı
Süper Lig ekibi bombayı patlattı

Üst üste bombaları patlatan Ege ekibi Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes, stoper Cristian Sapunaru, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Beşiktaş'tan orta saha Sedat, Akhisarspor'dan stoper Mustafa ve sağ bek Zeki ile Leeds United'tan forvet Sacko'yu kadrosuna dahil ederek vitrinini yeniledi. İç transferde de hareketli günler geçiren Denizlispor kaleci Stachkhowiak, Recep Niyaz, Aissati, Oğuz, Keremcan ve Mehmet Akyüz gibi önemli oyuncularını takımda tuttu.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde iddialı bir kadro kurmaya başlayan yeşil-siyahlılarda transfer hamleleri henüz bitmedi. 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi tam gaz arayışlarını sürdüren Denizlispor'un 2 futbolcunun daha işini bitirdiği öğrenildi. Denizlispor yönetimi Portekiz'de Vitoria Guimares forması giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estipuan ile yine Portekiz'in Belenenses ekibinde top koşturan 30 yaşındaki defans Zakarya Berdgich ile anlaşma sağladı. Kurmayların hafta ortasına kadar Estipuan ve Berdgich'e resmi sözleşme imzalatacağı kaydedildi.

Denizli Atatürk Stadı Süper Lig'e hazırSüper Lig ekiplerinden Denizlispor, kapasitesinin arttırıp zeminini tamamen yenilediği stadını, lige hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin taraftarın Süper Lig heyecanı yaşayacağı Atatürk Stadı’nın, 16 Ağustos’ta başlayacak ligin ilk haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır olması bekleniyor. Statta süren tadilat çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.
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