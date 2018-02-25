Denizlispor'da yüzler gülüyor! Gaziantep'ten şen döndü...
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)
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