Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor!

Teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından topla çalıştı.

Yeşil-siyahlı futbolcu Anıl Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'da ilk yarı çok iyi oynadıklarını, fakat ikinci yarı bunu devam ettiremediklerini söyledi.

Son haftalarda daha iyi oynamaya başladıklarını anlatan Taşdemir, "Son iki haftada 4 puan aldık. Eksikliklerimizden gerekli dersleri alıp daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Adana Demirspor maçı da bizim için çok önemli. Bundan sonraki bütün maçlar çok önemli, çünkü istemediğimiz şekilde lige başladık. İnşallah Adana Demirspor maçını da alıp galibiyet serisine başlamak istiyoruz." dedi.

Son üç maçta üç asist yaptığı hatırlatılan Anıl, şöyle devam etti:

"Asist yapmayı çok seviyorum. Gol atmak çok önemli bir şey ama benim için gol attırmak daha da güzel. Çünkü önemli olan takımın kazanması. Üç haftadır da hem kendi adıma hem de takımım adına bir şeyleri değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Elimizden gelen her şeyi Denizlispor için yapacağız."