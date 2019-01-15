Denizlispor’a sponsor desteği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’a sponsor desteği
GeriFutbol Denizlispor’a sponsor desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
15.01.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Denizlispor’a sponsor desteği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor’a sponsor desteği

Spor Toto 1. Lig’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, ilk sponsorunu buldu. Mali tabloyu düzeltmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, Denizli Atatürk Stadı’nın isim hakkını Bahçeşehir Koleji’ne sattı.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ve Kolej Müdürü Canan Gültekin ile görüşen Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, önümüzdeki sezonun sonuna kadar sponsorluk konusunda anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atatürk Stadı’nın bundan sonraki adının Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu olduğu belirtildi.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Denizli Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, "Denizlispor’un bu şehrin en önemli marka değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu anlaşma ile kulübe maddi bir katkıda bulunmak istedik. Okulumuzun ismini taşıyan bu önemli stadyumda Denizlispor’un yeniden Süper Lig’e dönmesini diliyoruz" dedi. Denizli Bahçeşehir Koleji Müdürü Canan Gültekin de, "Denizlispor’un yakaladığı bu başarı bizleri heyecanlandırdı. Biz de maddi destek olarak bu başarının perçinlenmesini istedik" cümlelerine yer verdi.

Sponsorluk görüşmelerine büyük önem verdiklerini anlatan Ali Çetin ise, "Kulübümüze gelir getirecek her projeyi olumlu bir şekilde karşılayıp, kulübümüz menfaatlerini düşünerek karar veriyoruz. Bu anlaşmanın Denizli Bahçeşehir Koleji’ne ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşma 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Denizlispor’un sponsorluk anlaşmasından ne kadar gelir elde edeceği ise bildirilmedi. Öte yandan Denizlispor Cihan Özkaymak ile yollarını ayırdı. Son 5.5 yıldır yeşil-siyahlı formayı giyen deneyimli orta saha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Denizli’ye veda etti.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 406Boluspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,40
    5491kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Adanaspor kuvvet çalıştı

Altay kalecilerine güveniyor

Schumacher'in oğlundan flaş karar!

Bucaspor yönetiminden senet iddiası