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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.05.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Denizlispor şov yaptı, Gençlerbirliği'nin turu ertelendi

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Denizlispor şov yaptı, Gençlerbirliği'nin turu ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Abalı Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını puanını 66'ya yükselten Denizlispor, bitime 2 hafta kala lider Gençlerbirliği ile olan puan farkını 1'e indirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
16'ncı dakikada kornerden gelen topta ceza sahasında yaşanan karambolde Deniz Vural topu ağlara gönderdi. 0-1
20'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu ceza sahasına taşıyan Jailton şutunu çekti top üstten auta çıktı.
23'üncü dakikada Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Nadir'in şutu kaleciden döndü, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştı.
24'üncü dakikada Burak Çalık'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı gitti.
28'inci dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Claro'nun kafa vuruşu üstte auta gitti.
34'üncü dakikada ceza sahasının solundan Erdem serbest vuruş kullandı. Selçuk Şahin'in kafa vuruşu az farkla üstte dışarı çıktı.
41'inci dakikada Ziya Alkurt'un sağ kanattan yaptığı ortasında Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu kaleci Emrullah'ta kaldı.
İlk yarı Abalı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
64'üncü dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında Recep şutunu çekti, kaleci Emrullah iki hamlede topu kontrol etti.
72'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Selçuk Şahin'in şutunu kaleci Stackhowıak kontrol etti.
85'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Recep Niyaz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
87'nci dakikada Ziya Alkurt'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla auta çıktı.
90'ıncı dakikada sağ kanattan gelen ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Kehinde topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Karşılaşma 3-0 Abalı Denizlispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Mert Çetin, Luccas Claro (Dk. 45. Barış Başdaş), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk.63. Mert Nobre), Nadir Çiftçi (Dk.46 Deniz Yılmaz), Jailton, Bogdan Stancu
ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowıak, Alperen Babacan, Oğuz Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Can Akyüz, İsmail Aissati, Deniz Vural, Recep Niyaz (Dk.88. Burak Altıparmak), Ziya Alkurt, Burak Çalık (Dk.74 Mbamba), Mehmet Akyüz (Dk.80 Kehinde)
GOLLER: Dk. 16 Deniz Vural, Dk. 85 Recep Niyaz, Dk. 90 Kehinde
SARI KARTLAR: Burak Çalık (Abalı Denizlispor), Yasin Pehlivan, Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

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