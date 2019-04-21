Denizlispor son 4 deplasmanda fire vermedi!
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yenerek ilk 2 için avantajını sürdüren Abalı Denizlispor, dış sahadaki son 4 maçını kayıpsız geçti.
Mehmet Akyüz'ün "hat-trick" yaptığı müsabakada Giresunspor engelini 3-0'lık sonuçla geçen Abalı Denizlispor, 64 puanlı lider Gençlerbirliği'ni 2 puan geriden takibini sürdürdü.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde maç fazlasıyla 3. sıradaki Hatayspor'un 8 puan önünde bulunan yeşil-siyahlı ekip, son 4 haftada daha önce 19 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2009-2010'dan sonra tekrar dönme hesapları yapıyor.
- Deplasmanda kayıpsız
Ligde son 4 deplasman maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, 15 dış saha müsabakasında topladığı 33 puanla deplasmanda en başarılı ekip konumunda bulunuyor. Denizlispor, galip gelemediği son 4 iç saha maçında ise sahadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.
Gelecek hafta Balıkesirspor Baltok'u konuk ettikten sonra lider Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Abalı Denizlispor, 33. haftada Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, sezonu deplasmandaki İstanbulspor maçıyla tamamlayacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle