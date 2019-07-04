Denizlispor, Sacko ile ön protokol imzaladı! | Transfer haberleri...
Yeşil-siyahlı ekip, prensipte anlaşmaya vardığı Leeds United’ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Hadi Sacko’yla 2 yıllık ön protokol imzaladı.
Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayıp 3 gol atan 25 yaşındaki Malili futbolcu Sacko, yarın başlayacak Afyonkarahisar kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak.
Antrenmanlara hafta başında tesislerinde başlayan Denizlispor, bonservisi Beşiktaş’ta olan orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk’e de imza attıracağı öğrenildi.
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