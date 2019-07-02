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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.07.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Denizlispor, Hadi Sacko ve Sedat Şahintürk ile anlaştı! | Transfer haberleri...

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Denizlispor, Hadi Sacko ve Sedat Şahintürk ile anlaştı! | Transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı.

Daha önce Trabzonspor’dan golcü Rodallega, Sivasspor’dan kaleci Tolgahan, Kayserispor’dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes’i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların, İngiltere ekibi Leeds United’ın kanat oyuncusu Hadi Sacko ve bonservisi Beşiktaş’ta bulunan orta saha Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Malili Sacko 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş’ın Balıkesirspor Baltok’a kiraladığı 23 yaşındaki Sedat ise 33 karşılaşmada forma giyip, istikrarlı bir tablo çizdi. Yönetimin iki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Denizlispor’da ilk antrenmana yeni transferlerden sadece kaleci Tolgahan katıldı. Teknik direktör Yücel İldiz’in isteği üzerine baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilen teknik direktör Fayyaz Uçar da mesaiye başladı. Lopes, Sapunaru ve Rodallega’nın ise 5 Temmuz’da Afyon’da başlayacak kampa dahil olacağı ifade edildi.

Neymar'ın geçtiğimiz sezon neler yaptığına göz atalım...

Denizlispor, Hadi Sacko ve Sedat Şahintürk ile anlaştı | Transfer haberleri...

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