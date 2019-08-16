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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.08.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 62. sezonunun ilk maçı olan Yukatel Denizlispor-Galatasaray karşılaşması için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Denizlispor ile deplasmanda mücadele edecek. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor-Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Fatih Terim ve ekibi yeni sezona moralli başlamak için deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınan Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli de forma giyemeyecek. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ağustos Denizlispor Galatasaray zuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fatih Terim cezalı...

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Transfer edilen oyuncular

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, bir futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
Özellikle santrfor ve orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.

Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan, milli futbolcu Emre Mor'u da Celta Vigo'dan kiralayan Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel ile Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor'u da kadrosuna dahil etti.


Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.

9 oyuncu ayrıldı

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray genç oyuncuları İsmail Çipe'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a, Recep Gül'ü de Westerlo'ya kiralarken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ise takımlarına döndü.

Yaklaşık 10 milyon avro harcadı

Galatasaray, transferde şu ana kadar bonservis, kiralama ücreti ve imza parası için yaklaşık 10 milyon avro harcadı.
Christian Luyindama'nın bonservisini 5 milyon avro karşılığında alan sarı-kırmızılı takım, Michael Seri için Fulham'a 1,5 milyon avro, Emre Mor için de Celta Vigo'ya 600 bin avro ödedi.

Valentine Ozornwafor'un bonservisi için eski kulübüne 300 bin avro ödeyen Galatasaray, Ryan Babel'e 2 milyon avro, Okan Kocuk'a da 3 milyon lira imza parası verme taahhüdünde bulundu.

Öte yandan Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transferinden dolayı 4,5 milyon avro, İsmail Çipe'nin de İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralamasıyla 160 bin lira geliri kasasına koydu.

Beş hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu maçların 2'sini kazanırken, 3'ünü ise kaybetti.
Hazırlık maçlarında Fransa ekibi Bordeaux'u 3-1, Yunanistan temsilcili Panathinaikos'u 2-1 yenen Galatasaray, Almanya ekiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya da 4-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

 

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