Denizlispor-Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Fatih Terim ve ekibi yeni sezona moralli başlamak için deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınan Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli de forma giyemeyecek. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ağustos Denizlispor Galatasaray zuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



Fatih Terim cezalı...



Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.



Transfer edilen oyuncular



Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, bir futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Özellikle santrfor ve orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.



Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan, milli futbolcu Emre Mor'u da Celta Vigo'dan kiralayan Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel ile Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor'u da kadrosuna dahil etti.



Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.



9 oyuncu ayrıldı



Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.



Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile devam etmeme kararı aldı.



Galatasaray genç oyuncuları İsmail Çipe'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a, Recep Gül'ü de Westerlo'ya kiralarken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ise takımlarına döndü.



Yaklaşık 10 milyon avro harcadı



Galatasaray, transferde şu ana kadar bonservis, kiralama ücreti ve imza parası için yaklaşık 10 milyon avro harcadı.

Christian Luyindama'nın bonservisini 5 milyon avro karşılığında alan sarı-kırmızılı takım, Michael Seri için Fulham'a 1,5 milyon avro, Emre Mor için de Celta Vigo'ya 600 bin avro ödedi.



Valentine Ozornwafor'un bonservisi için eski kulübüne 300 bin avro ödeyen Galatasaray, Ryan Babel'e 2 milyon avro, Okan Kocuk'a da 3 milyon lira imza parası verme taahhüdünde bulundu.



Öte yandan Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transferinden dolayı 4,5 milyon avro, İsmail Çipe'nin de İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralamasıyla 160 bin lira geliri kasasına koydu.



Beş hazırlık maçı yaptı



Galatasaray, yeni sezon öncesinde 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu maçların 2'sini kazanırken, 3'ünü ise kaybetti.

Hazırlık maçlarında Fransa ekibi Bordeaux'u 3-1, Yunanistan temsilcili Panathinaikos'u 2-1 yenen Galatasaray, Almanya ekiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya da 4-1 mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.