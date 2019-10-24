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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
24.10.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Denizlispor başkanından silah açıklaması!

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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, dün düzenlediği basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin, "Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin bilinmesini isteriz." dedi.

Başkan Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün tesislerde kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu basın toplantısı sırasında salona girmek isteyen 3 kişinin arbedeye neden olduğunu ve olayı üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Çetin, konuyla ilgili kulüp avukatının gereğini yaptığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece kulübümüzün çıkarlarını gözettiğimiz ve tamamen şeffaf yönetim ilkesini benimsediğimiz çalışmalarımız doğrultusunda bir gün olsun bile Denizli halkını ve bize destek verenleri mahcup etmemeye çalıştık. Tüm bunları yaparken de haksız kazanç sağlamamak, Denizlispor'un çıkarlarını birinci planda tutmak ve şimdiye kadar yapılan tüm yanlışlardan kulübümüzün zarar görmemesini sağlamak adına son derece titiz davrandık." dedi.

Bugün geldikleri noktada yaptıkları doğru çalışmalardan rahatsız olan ve kendi yanlışlarını örtmeye çalışan bir kesimin bulunduğu ifade eden Çetin şöyle konuştu:

''BİR ADIM GERİ DÖNMEYİZ''

"Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Aksine daha da kuvvetli şekilde, dimdik durarak sadece Denizlispor için mücadelemizi devam ettireceğiz. Yapılan bu kabul edilemez, çirkin saldırıyı kınıyor, Türk sporuna gölge düşürecek bu tarz davranışların son bulmasını temenni ediyoruz."

Kulübün eski başkanlarından Yurdal Duman da olayın Denizlispor'a zarar verdiğini belirterek, "Siz Denizlispor'da görev yapmış medeni insanlarsınız. Güzelce sohbet şeklinde bu konular çözülebilecekken silahla kulübü basmak hoş ve kabul edilebilir bir durum değil. Bu tarz olaylar kulübümüzün imajına zarar veriyor." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştı.

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