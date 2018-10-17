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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
17.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Deniz Türüç çalışmalara başladı!

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Deniz Türüç çalışmalara başladı!

Kayserispor’da sakatlığı devam eden ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç, ligin 10.haftasıyla birlikte yeniden sahalara dönüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayerispor’da Deniz Türüç sevinci. Ligin 7.haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi son taktik antrenmanından sakatlanan ve 3-4 hafta sahalarda uzak kalan Deniz Türüç çalışmalara bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde başladı.

Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan milli futbolcu ligin 10.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

Deniz Türüç, “ Yaşadığımız şansız sakatlık sonrası 3-4 haftadır yoktum. Allah’a çok şükür sahalara dönüyorum. Yoğun bir tedavi programı ve bireysel antrenmanlar ile yeniden eski günlere döneceğim. Yaşadığım bu şansızlık sonra destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçları unutturacağız ve çıkışa geçeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu takımı nerelerden, nerelere getirdiğimizi herkes biliyor ve gördü. Uzun süredir oynayan bir oyuncu olarak Kayserispor’u layık olduğu yerlere getireceğiz. Biz çok iyi bir takımız. Kaliteli oyuncularımız var. Takımdaki arkadaşlık ise üst seviyede. Takım arkadaşlarım olsun, hocalarımız olsun hepsi kendisini ispatlamış isimler. Lig çok uzun bir maraton. Böylesi uzun bir sezonda inişli ve çıkışlarımız olabilir. Daha zor şartlar altında ligde tuttuğumuzu herkes biliyor. Onun için daha sezonun başlarındayız, en kısa zamanda bu takım daha iyi yerlerde olacak. Tarafımız sabırlı olup bizi sonuna kadar desteklesin” diye konuştu.

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