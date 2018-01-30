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Deniz Naki'ye tarihi ceza! Türkiye'de futbol hayatı bitti...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'ye, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay futboldan men cezası ve 273 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Deniz Naki'nin cezası 3 yılı aşkın bir süre olduğu için sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.

Hürriyet Haber
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İşte PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

 

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