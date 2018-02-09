Demirören'den flaş sözler... "Emre’nin cezası vicdani değil!"
Ünlü yorumcu ve gazeteci Serdar Ali Çelikler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
Serdar Ali Çelikler TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile aralarında geçen diyaloğu bugünkü yazısında duyurdu. Caner Erkin-Emre Belözoğlu cezaları konusunda Demirören’in “Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz ” dediğini açıkladı. İşte Çelikler’in o yazısından önemli bölümler...
- Demirören, “Eski Türkiye'deki oyunları yeni Türkiye'de kimseye yaptırmam” diyerek söze girdi. “Kimse hakemler hakkında açıklama yapıp oynanacak maçlar üzerinden baskı kurmaya kalkmasın, bu numaralar eskide kaldı” dedi. Sezon sonuna kadar MHK'de bir değişim olmayacağını da söyledi.
"TEBLİGATTAN SONRA HAKEM DEĞİŞMEDİ"
- Mustafa Çulcu'nun “Hakemler değiştirildi” iddiasına da yanıt verdi ve “Tebligat yapıldıktan sonra bugüne kadar hiç hakem değişmedi. Tebligat yapılana kadar da birçok hakemin isminin bir maç için geçebilir. Bu maç için şunu mu verelim bunu mu tartışması yapılmıştır ama tebligat sonrası değişiklik olmadı. İddia sahipleri ispatla mükelleftir” dedi.
- Caner Erkin-Emre Belözoğlu cezaları konusunda ise “Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz. Vicdani değilse de hukuki” yanıtını verdi. Beşiktaş'tan alacağı ile ilgili daha önce açıklama yaptığını söyleyip Terim ile davanın kendisi ile ilgili değil kurumsal bir durum olduğunu belirtti.
"FİKRET BEY'E SORSUNLAR"
- Terim'in davayı kazanması halinde ücretini TFF'den alacağını, şahsi bir meselesinin olmadığını; her kulüpte hoca tazminatı durumunun olduğunu ifade etti. Erman Toroğlu'nun Fikret Orman'ın iddiası ile ilgili yorumuna ise: “Fikret Bey'e sorsunlar. Madem onun iddiasıymış” demekle yetindi.
- En kritik kısım olan FETÖ'cülerin temizlenmediği iddiasına ise sert çıktı ve şunları söyledi: “Bilen, elinde belgesi olan varsa gelsin anında gereğini yapalım. Biz temizliği yaptığımız gibi 32 bin kişinin bilgilerini de devletin ilgili kurumlarına gönderdik. Buradan da bir sonuç çıktığı zaman zaten gereğini yapıyoruz. İstihbaratçı değiliz. Gönderdik bilgileri, sorun olan varsa da gereğini yapıyoruz. İmalarla kafa karıştırmaya çalışmasın kimse.
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