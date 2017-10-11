TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Demirören'in yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu katıldı.

Milli oyuncuların rahat kamp yapması için tesisleri açtıklarını ve bunun ödülünü aldıklarını vurgulayan Demirören, "İşitme Engelliler Milli Takımımız tüm hazırlıklarını Riva'da yaptı, Samsun'da olimpiyat şampiyonu oldu. Ampute Milli Takımımız da Avrupa şampiyonluğuna giden yolda 5 kez Riva'da kampa girdi" ifadelerini kullandı.

Demirören, yürekleriyle tarih yazan ve tüm Türkiye'nin kalbini fetheden kahramanlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Özellikle futboldan basketbola, voleyboldan güreşe, halterden boksa gösterdiği ilgiyle tam bir sporsever olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ampute Milli Takımı'na verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TFF yönetim kurulu olarak her zaman Ampute Milli Takım'ın yanında olduklarını kaydeden Demirören, şunları söyledi: "Bu süreçte, Bedensel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli ve Özel Sporcular federasyonlarına toplam 11 milyon 400 bin lira destek verdik. Bu rakam son 10 yılda 15 milyon 200 bin lira, ki bu tablo sağlanan katkının önceki yönetimlere göre bizim dönemimizde 3 kat artması anlamına geliyor. Ayrıca başarılı takımlarımıza toplamda 420 bin lira prim verdik. Toplamda 13 milyon 120 bin lira katkı yaptık. Bu sporcularımız, daha fazlasını hak ediyor. Elbette desteğimiz artarak devam edecek. Kurduğumuz Engelliler Koordinasyon Kurulu Avrupa'da örneği bulunmayan, UEFA bünyesindeki diğer ülke federasyonları için bir rol model olmuştur."

"DÜNYANIN KONUŞTUĞU ÖRNEK SPORCULARSINIZ"

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı Antalya'dan Riva'ya aldıklarını hatırlatan Yıldırım Demirören, şöyle konuştu: "Sizler burada sahaya çıkarken, A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçımız için Antalya'ya kampa gitti. Evimizi boşalttık, ev sahibi sizleri yaptık. Sizler bizi, bizim duygularımızı, gururumuzu yücelten kişilersiniz. Sizler onur şampiyonlarısınız. Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız. Daha önce başarılı takımlarımızı ödüllendirdiğimiz gibi sizleri de ödüllendireceğiz. Bunun adı prim değil; alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesidir. İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımızın bu başarasıyla ilgili gerekli kararları önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkaracağız.

"TAKDİR BEKLEMİYORUZ AMA İYİ ŞEYLER YAPARKEN BİLE BU KADAR ACIMASIZ ELEŞTİRİYİ DE HAK ETMİYORUZ"

Başarıda değil başarıya giden yolda oyuncuların yanında olduklarını anlatan Demirören, takım kaptanı Osman Çakmak'a seslenerek, "Osman kaptan son uzatma dakikalarında o golü atmasa, Allah göstermesin siz şampiyon olmasanız, biz yine yanınızda olacaktık. Ancak bir konu bizi üzüyor. Bir atasözü vardır: Tenceredeki yemekten pişiren değil, tabaktakini yiyen faydalanır. Kimse görmek istemese de, biz Futbol Federasyonu olarak 5 yıldır yemeği yiyen değil, hep pişiren olduk. Takdir beklemiyoruz ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz. Sporcu kardeşlerim; gelecek yıl katılacağınız Dünya Kupası'nda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Osman kaptan aynı kupayı bekliyoruz. Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ruhun A Milli Takımımız ve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum."

UZTÜRK: "İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA SÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ise TFF ile iş birliğinin sadece bu şampiyona sırasında olmadığını ve daha önce başlayan ilişkinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Federasyonlarının 18 spor dalında faaliyet gösterdiğini ve birçok başarıya imza attığını vurgulayan Uztürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın, Sayın Başbakanımız'ın ve Sayın Spor Bakanımız'ın yakın ilgisiyle ve güçlü bir moralle devam ediyoruz. Federasyonumuzun aslında tüm engellileri kapsayan, içerisinde spor alanlarının da olacağı bir kompkleks çalışması vardır. 4 engelli federasyonun yararlanabileceği bu projeyle engelli sporuna dev bir tesis kazandıracağız. Avrupa Şampiyonası öncesi büyük bir disiplin ve özveriyle çalışan Riva'daki tüm personele şahsım, yönetim kurulu ve milli takım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da süreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, konuşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'na plaket takdim etti.

Toplantı öncesinde TFF Başkanı Demirören ile A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun baş başa bir süre sohbet ettiği görüldü.