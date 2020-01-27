Demir Grup Sivasspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İlk 11 kadrosunda kimler var? (İşte maçın istatistik bilgileri)

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak maç öncesi müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Demir Grup Sivasspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor, saha ve taraftar avantajını kullanarak müsabakadan galip ayrılmak ve liderlik yarışında zirvede olmak istiyor. İşte, Demir Grup Sivasspor Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor bu akşam mücadele edecek. Saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak anbean takip edilebilecek.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Ziya, Caner, Appindangoye, Papp, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Kone

Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Boldrin, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Umar, Oğulcan, Skoda

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- Sivasspor ligde bu sezon çıktığı tüm maçlarda gol bulan tek takım!

- Sivasspor’un ligdeki son 5 maçından 4’ü "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor’un son 7 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Sivasspor ligde evinde 7 maçtır kazanıyor.

Maç başladığı anda aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

İKİ EKİP ARASINDAKİ 16. MAÇ

Süper Lig´in 19. hafta maçında lider DG Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 15 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 5'ini de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 15 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 15, Çaykur Rizespor ise 14 kez fileleri havalandırdı. Sivas’ta oynanan 7 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 2 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maçta Kayseri bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

SİVAS SERİYİ EGALE ETMEK İSTİYOR

Süper Lig’de 10 maçtır mağlup olmayan ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlı takım son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak haftalardır liderlik koltuğunda oturuyor.

Sivasspor Süper Lig´de 461. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 460 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig´de 175 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 642 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 610 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 644 puan topladı.





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