Demir Grup Sivasspor, 4'üncü kez dalya diyecek

İlk olarak 2005-2006 sezonunda 6 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da Malatyaspor ile oynanan maçla Süper Lig'e merhaba diyen Sivasspor, aradan geçen 12 sezonda 399 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip hafta sonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20'nci hafta maçında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçı ile birlikte lig tarihindeki 400'üncü maçı için sahaya çıkacak ve 4'üncü kez dalya diyecek.

Kırmızı-beyazlılar geride bıraktığı 399 maçta 147 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 540 kez gol sevinci yaşayan Demir Grup Sivasspor, kalesinde gördüğü 555 gole engel olamadı. 12 sezonda toplam 544 puan toplamayı başardı.

LİGDEKİ İLK GOL HAKKI HOCAOĞLU'DAN

Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Hakkı Hocaoğlu, kırmızı beyazlıların Süper Lig tarihindeki ilk golünü 2005-2006 sezonunun 1'inci haftasında Malatyaspor'a atarak tarihe geçti. Sivas'ın plaka numarası olan 58'nci golü ise 2006-2017 sezonunun 23'üncü hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalınan maçta Cem Can kaydetti. Kırmızı-beyazlı formayı terleten 82 futbolcu Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Ligde en golcü futbolcular 48'er golle Mehmet Yıldız ve Aatif Chahechouhe oldu.

PETKOVİÇ'TEN TARİHİ GOL

2007-2008 sezonunda Demir Grup Sivasspor ile Ankaragücü arasında Sivas'ta oynanan Süper Lig maçında 41'nci dakikada kaleci Petkoviç'in uzun kullandığı degajda forvet oyuncuları Mehmet Yıldız ve Cvetkov Ankaragücü kalesine doğru hareketlendi. Topu uzaklaştırmak için ceza alanı yayına doğru çıkan Ankaragücü kalecisi Serkan'ın üzerinden seken meşin yuvarlak filelere gitti. Uzun yıllar unutulmayan bu golle Demir Grup Sivasspor'un lig tarihinde gol sevinci yaşayan ilk kaleci Petkoviç oldu.

1 KEZ GOL VE ASİST KRALI ÇIKTI

Oynadığı 34 maçta 17 kez fileleri havalandıran Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun en çok gol kaydeden ismi oldu. Brezilyalı sağ bek Cicinho ise 14 gol pasıyla aynı sezonu asist kralı olarak tamamladı.

2008-2009 SEZONUNU 2'NCİ SIRADA TAMAMLADI

Demir Grup Sivasspor, geride kalan 12 sezonda 2008-2009 sezonunda 2'nci sırada tamamlayarak en iyi derecesini yaptı. En kötü derecesini ise 2015-2016 sezonunu 16'ncı sırada tamamlayarak elde etti. Demir Grup Sivasspor ligde en fazla puanı 2007-2008 sezonunda 73 puan toplayarak elde ederken, en az puanını ise 2015-2016 sezonunda 31 puan toplayarak aldı.

10 TEKNİK GÖREV YAPTI

Demir Grup Sivasspor Süper Lig yolculuğunda 7'si yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 10 teknik adım takımın başında görev yaptı. Görev alan teknik adamlar ise Werner Lorant, Karol Pecze, Bülent Uygun, Muhsin Ertuğral, Mesut Bakkal, Rıza Çalımbay, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Samet Aybaba oldu. Demir Grup Sivasspor, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e veda etmiş ve 2016-2017 sezonunda TFF 1'nci Lig şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başardı.