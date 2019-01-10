Demba Ba'dan transfer mesajı! Karar...
Galatasaray’ın listesindeki isimlerden olan Senegalli forvet Demba Ba, “Bir hafta içinde kesin kararımı vereceğim” dedi.
Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Senegalli yıldız, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" ifadesini kullandı.
Demba Ba'nın transfer konusunda Galatasaray yönetiminden haber beklediği ifade ediliyor. (Takvim)
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Cimbom'un transfer gündemini aktardı...
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