Demba Ba açıkladı! Beşiktaş...
Göztepe'yle sözleşmesi bitecek olan Demba Ba, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.
Ara transfer döneminde Göztepe ile 6 aylık sözleşme yapan ve sık sık adı Beşiktaş'la anılan Demba Ba, geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu.
NTV'ye konuşan Demba Ba, Beşiktaş'la ilgili olarak, ''Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem olacak. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur ama transferim için birşey söyleyemem. Neler olacağını zaman gösterecek'' dedi.
Daha önce iki dönem Beşiktaş'ta top koşturan 32 yaşındaki Senegalli oyuncu, Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 gole imza attı.
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