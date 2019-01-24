Deloitte Money League açıklandı! Beşiktaş...
Deloitte Money League 2019 raporu açıklandı. Listenin ilk 20 sırasını Avrupa’nın TOP 5 ligindeki ekipler oluştururken, Türkiye’den sadece Beşiktaş ilk 30 arasına 26. sıradan adını yazdırdı.
Deloitte Money League 2019 raporu açıklandı. Raporda Real Madrid 750,9 milyon Euro’luk gelirle ilk sırada yer alırken, Barcelona 690,4, Manchester United ise 666 milyon Euro ile ilk üç sırada yer alan diğer takımlar oldu. Listenin ilk 20 sırasını Avrupa’nın TOP 5 ligindeki ekipler oluştururken, Türkiye’den sadece Beşiktaş ilk 30 arasına 26. sıradan adını yazdırdı.
Tek Türk takımı Beşiktaş
Beşiktaş 165,7 milyon Euro gelirle sıralamada yer alırken, en yüksek dilimi 74,4 milyon Euro ile yayın gelirinden elde etti. Siyah beyazlıların diğer gelir kalemlerini 68,5 milyon Euro ticari ve 22,8 milyon Euro maç günü gelirleri oluşturdu.
Maç günü deyince Barcelona
Real Madrid tüm gelir basamaklarında zirvede yer alırken sadece maç günü gelirlerinde Barceloa’nın gerisinde kaldı. Katalan ekibi 144,8 milyon Euro’luk maç günü gelirleriyle listenin ilk sırasında yer aldı.
United zirveyi kaptırdı
Son iki sezonda sıralamanın ilk sırasında yer alan Manchester United özellikle saha içinde elde edilen başarısız sonuçların ardından zirvedeki yerini Real Madrid ve Barcelona’ya kaptırdı.
En çok İngilizler kazandı
Listenin ilk 20 sırasında yer alan takımların 9’unu İngiliz ekipleri oluşturuyor. Sıralamada 3 milyar 733 milyon Euro gelir elde eden İngiliz kulüplerini, 4 İtalyan, 3 İspanyol, 3 Alman ve 1 Fransız ekibi izledi.
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